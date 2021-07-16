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Україна

В Україну привезуть дві нові вакцини від коронавірусу: деталі

14:42 16 липня 2021
вакцина

В Україну надійдуть дві нові вакцини. У липні повинні привезти вакцину Moderna (2 млн доз), а в серпні очікуються поставки 5 млн доз препарату від Novavax. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Раді під час години запитань до уряду.

Всього в Україні мають надійти близько 8 млн доз вакцини. Крім згаданих, передбачаються додаткові поставки Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.

Вакцина Moderna від американської Moderna, Inc виробляється на заводах в США і Європі (Іспанія, Франція). Дводозова вакцина використовується для імунізації в США і ЄС, схвалена Європейським агентством з лікарських засобів, тобто підходить для поїздок в країни Євросоюзу.

Вакцина від американської Novavax — теж дводозова. Її поставки обіцяв Максим Степанов (на той час міністр охорони здоров'я) в лютому поточного року. Йшлося про препарат, який вироблявся в індійському місті Пуне на потужностях Serum Institute. Передбачалося, що вакцина надійде на ринок під торговою назвою Covovax, а оригінальна назва NVX-CoV2373 залишиться для препарату, виробленого на заводі в Балтіморі, США.

Нагадаємо, 1,5 млн доз вакцини від Євросоюзу були обіцяні Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з Ангелою Меркель.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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