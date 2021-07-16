У Харкові туристи змушені понад 7 годин чекати на літак: що сталось

В українських туристів знову проблеми з вильотами в Туреччину. В аеропорту Харкова більш ніж на сім годин затримується рейс до Стамбула. Замість 10.25 літак обіцяють відправити о 17.45.

Авіакомпанія SkyUp виправдовується, що затримка рейсу сталася через погодні умови. «Рейс є частиною розкладу польотів, виконуваних послідовно на одному літаку. Першопричиною затримки на цьому відрізку розкладу стали метеорологічні умови, і кожен наступний рейс затримується через запізнення попереднього», — пояснюють в компанії.

При цьому пасажири побоюються, що нинішня затримка — не остання.

Зворотній рейс зі Стамбула також буде виконаний із запізненням. Замість 15.35 літак прибуде до Харкова о 22.45, тобто знову з семигодинною затримкою.

Крім того затримуються рейси Харків — Одеса і Одеса — Харків на сім годин і на три години відповідно.

Нагадаємо, 1 липня став «чорним четвергом» для українських туристів, які хотіли полетіти в Туреччину. Рейси масово відкладалися. Авіакомпанія МАУ заявила, що проблема з турецького боку, і пов'язані затримки з численними рейсами з Росії на турецькі курорти.

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