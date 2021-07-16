Денис Монастирський став головою МВС

Верховна Рада обрала нового міністра внутрішніх справ. Після відставки Арсена Авакова на посаду глави МВС був єдиний претендент — керівник комітету Ради з правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Саме він став новим міністром. Монастирського підтримали 271 голосом, хоча обіцяли не менше 300.

Перед призначенням Монастирський коротко пройшовся по своїй програмі. Новий міністр обіцяє зосередитися на реформі прикордонної служби, посилення дорожнього контролю і розширенні системи камер спостереження. Також в програму входить боротьба з незаконним обігом наркотиків. Отримавши голоси депутатів, Монастирський прийняв присягу члена Кабінету міністрів.

Денису Монастирському 41 рік. За освітою він юрист (Хмельницький університет управління та права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького). З 2019 року — депутат від «Слуги народу». У Раді Монастирський запам'ятався тим, що підписав довідку про «практичне застосування» дисертації нардепа від «ОТЗЖ» Іллі Ківи.

З майна у сім'ї Монастирського є квартира, будинок і земля в Хмельницькій області. Поки що разом з дружиною і сином депутат знімає нерухомість в Києві. Крім депутатської зарплати, в 2020 році парламентарій отримав 1,5 млн гривень за нерухомість і 300 тисяч гривень в подарунок. Депутат задекларував понад два мільйони гривень готівкою.

Фото verkhovna_rada / twitter

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