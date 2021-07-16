Справа Єсипенка: в суді окупованого Сімферополя оголосили обвинувачення українському журналісту

В окупованому Криму у підконтрольному РФ Сімферопольському суді прокурор оголосив обвинувальний висновок українському журналісту — фрілансеру «Радіо Свободи» Владиславу Єсипенку, якого ФСБ захопила на півострові навесні цього року.

Як повідомляють журналісти «Крим.Реаліі», українцю інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин, переробку або ремонт вибухових пристроїв, а також незаконні придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї. Звинувачення у шпигунстві, про що раніше голосно заявляли окупанти, а також у роботі на українську розвідку у прокурорському висновку відсутні.

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Санкції обох статей — до 12 років позбавлення волі, максимальний термін покарання за сукупністю двох статей — 18 років позбавлення волі. Після оголошення обвинувального висновку Єсипенко заявив, що провину не визнає.

Тим часом у Владислава Єсипенка з'явився новий адвокат — Дмитро Дінзе, який захищав в Росії Олега Сенцова, представив суду угоду з дружиною незаконно затриманого українця Катериною Єсипенко, на підставі якої він буде представляти інтереси обвинуваченого.

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У засіданні оголошено перерву — наступне відбудеться 6 вересня.

Раніше дружина Єсипенка розповідала, що її чоловік втратив свідомість, коли його перевозили з будівлі суду у СІЗО. Це сталося 6 липня — в'язень у спеку довго перебував у непровітрюваному металевому «боксі» автозаку.

Ексклюзивний матеріал про журналіста «Владислав, це що за х … ня відбувається? Ти що, повірив у своє безсмертя?» — в Криму мучать українського журналіста" читайте на сайті" ФАКТІВ".

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