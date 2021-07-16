Пушилін зібрався долучитися до партії Путіна

Ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що має намір подати заяву на вступ до лав путінської партії «Єдина Росія» і назвав це «абсолютно правильним кроком».

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в рамках міжнародного форуму «Росія-Донбас: єдність пріоритетів» в окупованому Донецьку відкрився майданчик для запису в ряди «Єдиної Росії». Судячи з усього, скоро всіх бюджетників змусять стати «єдіноросами».

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Дуже показово і те, що гість з Москви, перший заступник голови комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками в Держдумі Віктор Водолацький заявив, що «Єдина Росія» почала громадську роботу на Донбасі «через високу частку громадян Російської Федерації серед населення регіону». «Це перший раз „Єдина Росія“ бере на себе таку відповідальність. Жодна партія не змогла взятися за це питання, а наша партія вирішила взяти на себе таку роботу, щоб системно і в щоденному форматі брати участь в підтримці громадян Росії, які проживають на території Донбасу», — сказав він. Мовляв, рішення про необхідність проведення громадської діяльності на Донбасі було прийнято в зв'язку з тим, що «такого компактного проживання громадян Росії, як у цьому регіоні, немає ні в одній країні світу».

Відомо, що Путін 24 квітня підписав указ «Про визначення в гуманітарних цілях категорії осіб, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Документ спрощує процес отримання російських паспортів жителями «ДНР» і «ЛНР». Видача паспортів проводиться з 14 червня 2019 року в Ростовській області.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в мережі висміяли лідерів донбаських бойовиків, що захотіли зустрічі із Зеленським.

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