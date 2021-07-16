В Україні заборонили дітям до 14 років купувати ліки

Після трагічних випадків, коли школярі труяться ліками, Верховна Рада прийняла закон, що забороняє дітям самостійно купувати медпрепарати. Згідно з новим законом для того, щоб придбати ліки, в тому числі і через інтернет, покупець повинен бути старше 14 років.

Така ж норма поширюється і на покупку ліків з доставкою. Від реалізаторів вимагатимуть не передавати ліки малолітнім — отримувач посилки повинен бути щонайменше 14-річним.

Закон був розроблений після отруєння семикласниць ву Боярці, схожого випадку в Умані Черкаської області та в Києві. «Розвинулась тенденція суїцидальних нахилів серед молоді. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять», — йдеться в пояснювальній записці.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед способів суїциду отруєння за допомогою ліків посідають друге місце. 60% таких спроб суїциду вчиняються неповнолітніми.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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