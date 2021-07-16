В Україні встановили новий рекорд щеплених від коронавірусу за добу

У МОЗ повідомили про новий рекорд із зробленими за день щепленнями — якщо за 9 липня проти COVID-19 були вакциновані 114 660 осіб, то за 15 липня — 117 376 українців.

У МОЗ додали, що одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані — 54 374 особи.

Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1 693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 2 539 636 осіб, з них отримали одну дозу 2 539 634 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози — 1 360 256 осіб.

Стосовно статистики щодо нових захворювань ковідом, то станом на ранок п'ятниці в Україні зафіксовано ще 737 підтверджених випадків.

У лікарні потрапили 422 людини, виписалися 616 пацієнтів. Хвороба стала смертельною для 17 українців.

Нагадаємо, що днями у Закарпатті підтвердили інфікування кількох українців агресивним штамом коронавірусу «Дельта». Як і у перших випадків з хворими, які були зафіксовані в столиці, жителі Закарпатської області повернулися після поїздки у Росію.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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