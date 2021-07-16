Загострення на Донбасі: поранені п’ятеро українських воїнів

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил — за минулу добу у ЗСУ, як і кількома днями раніше, багато поранених.

Як повідомляють у штабі ООС, троє військових отримали поранення, двоє — бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних установах. Стан одного захисника — важкий, інші знаходяться у задовільному стані.

Всього за минулу добу бойовики вісім разів обстрілювали позиції ВСУ. Так, у Причепилівки вогонь вівся з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, в районі Новоалександрівки — з протитанкових ракетних комплексів. У Широкино окупанти застосували міномети 120-го калібру, а біля Піщаного — стрілецьку зброю. Зі стрілецької зброї і автоматичних станкових гранатометів вівся вогонь в районі Мар'їнки.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли супротивника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Також 15 липня в районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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