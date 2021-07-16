ЄС відкриває кордони для українців: що це означає на практиці

Вже після того, як деякі країни Євросоюзу, зокрема, Словенія, дозволили в'їзд українцям з «антіковідними» документами, ЄС офіційно включив Україну до списку третіх країн, для яких рекомендовано відкриття кордонів країнами-членами.

Як повідомляють у Раді Європи, з 15 липня 2021 року мають поступово зніматися обмеження на поїздки. Списки періодично переглядаються і оновлюються у залежності від епідемічної ситуації — країни можуть додаватися, як в цей раз було з Україною, а можуть й виключатися.

У МЗС України вітали рішення ЄС, проте відзначили, що це не означає автоматичного відкриття кордонів всіх країн Євросоюзу. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення ЄС «дає важливий сигнал державам — захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилася».

Важливо пам'ятати, що рішення ЄС є рекомендацією, а «добро» на відкриття кордонів ухвалює керівництво країн-членів Євросоюзу, додаючи чи не додаючи Україну до «зеленої» національної зони. У разі позитивного рішення, дозволяються поїздки, у тому числі і туристичні. Так що український МЗС продовжуватиме консультації з цього питання вже на двосторонньому рівні.

Стосовно документів про вакцинацію, то на сьогодні не всі країни вимагають їх від українців. Для відвідування деяких держав, як тієї ж Словенії, підійдуть і негативні ПЛР-тести або ж експрес-тести, хоча документ про вакцинацію теж можна надати. Якими будуть правила в'їзду на територію країн ЄС і які документи потрібно буде пред'являти, визначатиме вже місцева влада.

Нагадаємо, що Німеччина з 25 червня дозволила в'їзд вакцинованим українцям, чітко позначивши препарати, якими повинні бути щеплені туристи.

Слідом за ФРН подібне рішення ухвалила влада Австрії та Нідерландів, поставивши умову — імунізація повинна бути завершена, мінімум, за 14 днів до поїздки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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