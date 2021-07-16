«Не викидайте їх на берег»: мер Бердянська звернувся до туристів через нашестя медуз

Мер Бердянська Валерій Баранов підтвердив, що в цьому році відпочинок туристам суттєво зіпсували медузи. При цьому міський голова не бачить шляхів вирішення проблеми: неможливо виловити з моря всіх медуз, а потім вивезти їх на сміттєвий полігон. Виступ мера наводить YouTube-канал Бердянськ 24.

«Не викидайте, будь ласка, медуз на берег… Навпаки, потрібно кидати їх в море, і море переробить все як біологічний організм», — вважає Баранов.

«Пам'ятаю, як колись пробували вантажити в мішки, вивозити самоскидами. Вивозилися сотні тисяч тонн, але воно нічого не дає — море ж не перевезеш», — додав мер.

За словами Баранова, навала медуз для Бердянська — не унікальне явище. Точно так само тут завжди були комарі, а віднедавна — ще й сонечка, на які скаржаться відпочиваючі. Мер не бачить способу позбутися надокучливих представників фауни: «Ми ж всі живемо на цій планеті… Як тут вплинути?».

Нагадаємо, екологи вважають, що медузи в Азовське море прибувають з Чорного, де активно розплодилися. Медуз приваблює підвищення температури морської води і збільшення солоності Азова.

Власники пляжів на Азовському морі намагаються позбутися від медуз, виловлюючи їх і закопуючи в пісок, але ці заходи не допомагають. Найбільш винахідливі туристи, щоб захиститися від медуз, купаються в піжамах.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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