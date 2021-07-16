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Вступили в силу чергові норми мовного закону: в яких сферах української побільшає

7:40 16 липня 2021
Українська мова

З 16 липня в Україні вступають в силу нові норми мовного закону. Прийнятий в 2019 році закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» неодноразово намагалися оскаржити, але Конституційний суд підтвердив, що всі нововведення залишаються дійсними. Крім того, з 16 липня української мови стане більше в кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, у книговидавничій справі. Про це повідомив мовної омбудсмен Тарас Кремінь.

Кінотеатри зобов'язані:

  • Іноземні фільми мовою оригіналу обов'язково супроводжувати субтитрами і скоротити число таких фільмів до 10% від усіх сеансів.
  • Завчасно інформувати глядача про те, що фільм буде демонструватися не державною мовою і з субтитрами.

Організатори концертів, шоу-програм, культурних і розважальних заходів зобов'язані:

  • Проводити шоу державною мовою, включаючи коментарі конферансьє (залишити без перекладу дозволяється пісні, фонограми, репліки, якщо того вимагає творчий задум).
  • Супроводжувати виступу осіб, які не володіють державною мовою, синхронним або послідовним перекладом.
  • Опублікувати афіші, анонси шоу українською мовою, при необхідності додаючи такий само або менший обсяг тексту, таким само або меншим шрифтом іншою мовою.

Адміністрація театрів зобов'язана:

  • Всі постановки не українською мовою супроводжувати субтитрами або іншим перекладом.

Керівництво музеїв зобов'язане:

  • Переконатися, що всю інформацію в музеях і на виставках (квитки, оголошення, підписи, відомості про об'єкти) представлено українською мовою. Допускається дубляж на інші мови.

Від екскурсійних бюро вимагаэться:

  • Обмежити не україномовні екскурсії, їх дозволяється проводити лише для іноземців та осіб без громадянства;

Книговидавцям наказано:

  • Видавати українською мовою не менше половини всієї книжкової продукції

Від книгарень вимагають:

  • Довести частку українських книг у продажу як мінімум до 50% відсотків.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року на українську мову була переведена вся сфера обслуговування. Підприємствам і ФОПам, що обслуговують споживачів, а також інтернет-магазинам було наказано використовувати в спілкуванні з клієнтами українську мову.

Навесні 2021 року депутати запропонували відкласти на рік норму закону про обов'язкову демонстрацію візуальної продукції українською мовою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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