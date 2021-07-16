Вступили в силу чергові норми мовного закону: в яких сферах української побільшає
З 16 липня в Україні вступають в силу нові норми мовного закону. Прийнятий в 2019 році закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» неодноразово намагалися оскаржити, але Конституційний суд підтвердив, що всі нововведення залишаються дійсними. Крім того, з 16 липня української мови стане більше в кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, у книговидавничій справі. Про це повідомив мовної омбудсмен Тарас Кремінь.
Кінотеатри зобов'язані:
- Іноземні фільми мовою оригіналу обов'язково супроводжувати субтитрами і скоротити число таких фільмів до 10% від усіх сеансів.
- Завчасно інформувати глядача про те, що фільм буде демонструватися не державною мовою і з субтитрами.
Організатори концертів, шоу-програм, культурних і розважальних заходів зобов'язані:
- Проводити шоу державною мовою, включаючи коментарі конферансьє (залишити без перекладу дозволяється пісні, фонограми, репліки, якщо того вимагає творчий задум).
- Супроводжувати виступу осіб, які не володіють державною мовою, синхронним або послідовним перекладом.
- Опублікувати афіші, анонси шоу українською мовою, при необхідності додаючи такий само або менший обсяг тексту, таким само або меншим шрифтом іншою мовою.
Адміністрація театрів зобов'язана:
- Всі постановки не українською мовою супроводжувати субтитрами або іншим перекладом.
Керівництво музеїв зобов'язане:
- Переконатися, що всю інформацію в музеях і на виставках (квитки, оголошення, підписи, відомості про об'єкти) представлено українською мовою. Допускається дубляж на інші мови.
Від екскурсійних бюро вимагаэться:
- Обмежити не україномовні екскурсії, їх дозволяється проводити лише для іноземців та осіб без громадянства;
Книговидавцям наказано:
- Видавати українською мовою не менше половини всієї книжкової продукції
Від книгарень вимагають:
- Довести частку українських книг у продажу як мінімум до 50% відсотків.
Нагадаємо, з 16 січня 2021 року на українську мову була переведена вся сфера обслуговування. Підприємствам і ФОПам, що обслуговують споживачів, а також інтернет-магазинам було наказано використовувати в спілкуванні з клієнтами українську мову.
Навесні 2021 року депутати запропонували відкласти на рік норму закону про обов'язкову демонстрацію візуальної продукції українською мовою.
Фото https://ua.depositphotos.com/50
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter