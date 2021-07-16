Вступили в силу чергові норми мовного закону: в яких сферах української побільшає

З 16 липня в Україні вступають в силу нові норми мовного закону. Прийнятий в 2019 році закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» неодноразово намагалися оскаржити, але Конституційний суд підтвердив, що всі нововведення залишаються дійсними. Крім того, з 16 липня української мови стане більше в кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, у книговидавничій справі. Про це повідомив мовної омбудсмен Тарас Кремінь.

Кінотеатри зобов'язані:

Іноземні фільми мовою оригіналу обов'язково супроводжувати субтитрами і скоротити число таких фільмів до 10% від усіх сеансів.

Завчасно інформувати глядача про те, що фільм буде демонструватися не державною мовою і з субтитрами.

Організатори концертів, шоу-програм, культурних і розважальних заходів зобов'язані:

Проводити шоу державною мовою, включаючи коментарі конферансьє (залишити без перекладу дозволяється пісні, фонограми, репліки, якщо того вимагає творчий задум).

Супроводжувати виступу осіб, які не володіють державною мовою, синхронним або послідовним перекладом.

Опублікувати афіші, анонси шоу українською мовою, при необхідності додаючи такий само або менший обсяг тексту, таким само або меншим шрифтом іншою мовою.

Адміністрація театрів зобов'язана:

Всі постановки не українською мовою супроводжувати субтитрами або іншим перекладом.

Керівництво музеїв зобов'язане:

Переконатися, що всю інформацію в музеях і на виставках (квитки, оголошення, підписи, відомості про об'єкти) представлено українською мовою. Допускається дубляж на інші мови.

Від екскурсійних бюро вимагаэться:

Обмежити не україномовні екскурсії, їх дозволяється проводити лише для іноземців та осіб без громадянства;

Книговидавцям наказано:

Видавати українською мовою не менше половини всієї книжкової продукції

Від книгарень вимагають:

Довести частку українських книг у продажу як мінімум до 50% відсотків.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року на українську мову була переведена вся сфера обслуговування. Підприємствам і ФОПам, що обслуговують споживачів, а також інтернет-магазинам було наказано використовувати в спілкуванні з клієнтами українську мову.

Навесні 2021 року депутати запропонували відкласти на рік норму закону про обов'язкову демонстрацію візуальної продукції українською мовою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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