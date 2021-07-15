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Нашестя медуз на курортах Азовського моря: причини і чим небезпечні для туристів корнероти

21:41 15 липня 2021
корнерот

Екологи Інституту рибного господарства і екології моря пояснили навала медуз на курортах Азовського моря. На їхню думку, поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням чисельності їх в Чорному морі. А в Азов вони потрапляють через Керченську протоку навесні.

«Медузи в Азовському морі представлені двома видами — корнерот і аурелія або медуза вухата. Крім прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець і органічного забруднення водойми, медузи ще й виступають потужними конкурентами цінних промислових риб, які, так само, як і медузи, споживають планктон. Більш того, медузи здатні навіть на пряме знищення дрібних личинок і ікри пелагічних риб», — розповіли в Інституті.

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Сприяє зростанню популяції медуз і аномальна температура повітря, і поступове збільшення рівня солоності Азова через зміни у водному балансі басейну.

За даними вчених, найвища чисельність медуз в Азовському морі була зареєстрована в 1978 р (тоді їх налічувалося близько 7 млрд. Особин), але вже в 2018 році вона знизилася до 10 млн. особин.

Так що і цього разу проблема може вирішитися сама.

А поки що вчені рекомендують баз відпочинку створити захищені від медуз акваторії моря біля піщаних пляжів і попереджають — після впливу корнеротів людина в кращому випадку відбудеться невеликим сверблячкою і легким палінням, в гіршому — ознобом і температурою. Бували випадки, коли після «знайомства» з молюсками люди непритомніли.

А тим часом влада курортної Кирилівки заявила, що у них медузи таємничим чином «зникли» і тепер звинувачують курортників в поширенні фейків.

Фото facebook.com/IFMEBRD

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