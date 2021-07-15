Критичні зауваження щодо законопроєкту № 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності в основному є помилковими й маніпулятивними, а норми документа реально покращують ситуацію на будівельному ринку. Такий висновок можна зробити з аналізу документа, який провів колектив авторів незалежної платформи VoxUkraine у відповідь на публічний запит з боку ініціатора законопроєкту, народного депутата Олени Шуляк. Зокрема, експерти аналізували критичні зауваження до документа, які висловила архітектор Ганна Кирий.

Законопроєкт № 5655 Верховна Рада підтримала у першому читанні 1 липня. Народні депутати пропонують зміни до 6 кодексів і 21 закону України. Як пояснюють автори проєкту, його прийняття дозволить знизити корупційні ризики, підвищити публічність, прозорість у цій галузі, чітко визначити права, обов'язки, відповідальність учасників будівництва.

Ганна Кирий як представник архітекторської спільноти, висловила низку критичних зауважень щодо документа. Експерти VoxUkraine визначили більшість тез як помилкові або маніпулятивні.

Зокрема, маніпулятивною названо тезу про нівелювання авторства архітекторів над проєктом.

На думку експертів VoxUkraine, законопроєкт № 5655 не змінює принципу, за яким майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлене договором.

Маніпуляцією назвали аналітики й тезу про узаконення корупційних схем на «бюджетних» об'єктах.

«Проєктна організація розробляє проєкт з чудовими рішеннями, якісними матеріалами, погоджує кошторис в експертизі. А далі об'єкт будується з лайна та палиць за ті ж кошти на папері та істотно менші в реальності», — написала Ганна Кирий. За її словами, архітектор не зможе втручатися у цей процес.

За словами експертів, це не так, оскільки законопроєктом передбачено низку запобіжників, які повинні мінімізувати корупційні ризики. Зокрема, введення електронної системи, в рамках якої проєктна документація буде автоматично перевірятися на відповідність необхідним критеріям; авторський (контроль відповідності об'єкта будівництва проєктній документації) та технічний (контроль якості матеріалів, будівельних робіт) нагляд під час будівництва; містобудівний контроль (перевірки); державний містобудівний нагляд.

Неправдивою, на думку експертів, є теза про те, що ФОП лобіюватимуть інтереси забудовників. Зокрема, що забудовники зможуть знімати для містобудівного контролю «кишенькових» ФОП. За словами авторів аналізу, це неправда, оскільки контролем будуть займатися центральний орган виконавчої влади, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та уповноважені особи з питань містобудівного контролю.

Маніпулятивним експерти назвали тезу про розбалансування системи та зменшення впливу архітекторів на процеси містобудування зі збільшенням відповідальності. Зокрема, й через створення Містобудівної палати при Мінрегіоні.

Неправдивим назвали аналітики твердження про зменшення штрафів за знесення пам'ятників архітектури, що нібито «спростить» незаконну забудову.

«Якщо раніше штрафи замовників за будь-яке порушення становили 900 неоподатковуваних мінімумів — тепер — де два, десь п'ять, де 40−50», — пише Ганна Кирий.

«Принципу, згідно з яким „раніше штрафи замовників за будь-яке порушення становили 900 неоподатковуваних мінімумів“, не існує… За незаконне знесення будівель, споруд, що мають статус пам'яток культурної спадщини, зловмисник буде не платити одноразовий штраф, а нести кримінальну відповідальність», — пишуть автори документа, відзначаючи, що штрафи в 40−50 прожиткових мінімумів стосуються знесення будівель, споруд, які не є пам'ятками культурної спадщини, але знаходяться на території цієї пам'ятки або заповідної території, історичного ареалу", — йдеться в аналізі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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