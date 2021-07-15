Українців попередили про ймовірність введення локдауну восени

В Україні, де нещодавно агресивний штам коронавірусу «Дельта» («індійський штам) підтвердили у кількох жителів Закарпаття, восени можуть оголосити черговий локдаун через новий спалах ковіду.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який зазначив, що МОЗ намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень в країні. Він підкреслив, що чинні на сьогодні обмеження відповідають епідемічній ситуації в Україні.

«Постанова про карантин у нас діє. І у разі, якщо ми будемо бачити зростання за нашими показниками, ми будемо готові переводити певні області, країну у жовтий, помаранчевий або у червоний рівень епідемічної небезпеки. Адаптивний карантин, який був нами розроблений вже для весняного періоду, дієвий і ефективний, тому ми будемо його дотримуватися, якщо буде зростання випадків», — сказав Ляшко.

Міністр закликав людей старших за 60 років робити щеплення: «Якщо у нас люди старші за 60 років будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним».

Глава МОЗ поточнив, що саме люди старшого та похилого віку, як найбільш вразлива група, найчастіше інфікувалися коронавірусом та мали негативні наслідки для здоров'я.

«Якщо вони будуть вакциновані, тоді при зростанні числа нових випадків, ми будемо оцінювати дві складові: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися у бік економіки, щоб вона працювала», — додав Ляшко.

За його словами, стратегічно готуватися до таких спалахів, які були у жовтні 2020-го і у березні 2021 року — це досить тривалий процес.

«Наразі у нас зовсім інша система кислородопостачання в Україні. Додатково ми надали субвенцію у розмірі 700 млн гривень для того, щоб закупили кисневі концентратори для обмінного фонду. Сьогодні на місцях за виділену субвенцію закупили ці концентратори», — розповів міністр.

Нагадаємо, що з початку кампанії в Україні вакцинували близько 2,5 мільйонів українців. За добу 14 липня вакцинували 108 759 осіб. Одну дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані — 47 179.

Фото Віктора Ляшко із соціальних мереж.

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