Лізуть у вуха, рот та очі: сонечка атакували ще один український курорт на Чорному морі

З'явившись у Затоці, Коблево та Південному, сонечка продовжили «експансію» на інші чорноморські курорти. Тепер вони почали активно докучати туристам у Лазурному на Херсонщині.

Про це пишуть у групі «Типове Лазурне» в Facebook.

За інформацією відпочивальників, комах настільки багато, що ними усіяні пляжі, парасольки, лежаки та інші елементи пляжної інфраструктури.

«На пляж заходиш, як у вулик: вони лізуть у вуха, рот, очі. Але вони дуже боляче кусаються, і ніякі засоби на них не діють», «Жах, подивилася фото, я вперше бачу таку навалу. Цього року відпало бажання їхати на море»,"Напевно, їхати на море у цьому році немає сенсу. Даремно викинуті гроші", «Четвертий рік тут відпочиваємо все літо і тільки ось зараз бачу таке», — пишуть відпочивальники.

Ймовірною причиною подібного явища могла стати хімічна обробка полів від попелиці, яку поїдають жуки. Якщо їжі немає, вони відлітають в інше місце.

«ФАКТИ» також розповідали про велику кількість медуз на курортах Азовського моря.

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