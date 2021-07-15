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По п'ять штук на квадратний метр: у курортному Бердянську нове нашестя медуз

11:33 15 липня 2021
медузи

У цьому році курорти Азовського моря заполонили полчища медуз, які раніше найчастіше зустрічали у Чорному морі. У Бердянську сотні слизьких тварин біля берега не дають відпочивальникам нормально увійти у воду.

Море нагадує кисіль. За словами курортників, медуз по п'ять штук на квадратний метр. За розмірами особини досить великі та жалять боляче. Особливо їх бояться діти.

Найбільше корнеротів у затоці — на пляжах Лисок, АКЗ та в районі «Червоної гвоздики».

Відпочивальники також скаржаться на неприємний запах із-за мертвих медуз, яких з пляжів ніхто не прибирає.

Нагадаємо, велику кількість медуз спостерігають у Кирилівці та інших курортах Азова, на деяких з яких з'явилися «збирачі медуз» — люди вантажать їх на тачки та вивозять з пляжів.

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