Рада прийняла відставку Авакова

У четвер, 15 липня, Верховна Рада України мало не конституційною більшістю підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який написав 13 липня заяву про звільнення за власним бажанням.

Відставку Авакова підтримав 291 народний депутат України.

Голосів за відставку голови МВС не дали фракції «Батьківщина» і «Опозиційна платформа — За життя».

Раніше очільник президентської фракції парламенту Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді знайдеться не менше 300 голосів за призначення міністром внутрішніх справ «слуги народу» Дениса Монастирського, який зараз очолює правоохоронний комітет ВРУ.

Сам Монстирскій, кандидатуру якого запропонував президент Володимир Зеленський, заявляв, що «йде на жертву». Він не виключав, що голосування з кадрових питань у Раді проведуть у п'ятницю, 16 липня.

Фото Арсена Авакова з соціальних мереж.

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