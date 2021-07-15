Одеський аеропорт призупиняє роботу: що відбувається

Міжнародний аеропорт «Одеса» тимчасово не здійснюватиме приймання та відправляння авіарейсів. В компанії повідомили, що робота припиняється з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня 2021 року через підготовку до експлуатації нової злітно-посадкової смуги (ЗПС).

«ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової ЗПС. Для підготовки нової злітно-посадкової смуги до експлуатації, було видано NOTAM A2243 / 21, згідно з яким в зазначений проміжок часу аеропорт не буде приймати і відправляти рейси», — йдеться у повідомленні.



Ряд рейсів перенаправлені у найближчі українські авіагавані. Так, наприклад, миколаївський аеропорт прийме шість рейсів авіакомпанії SkyUp: PQ 7480 Шарм-ель-Шейх — Одеса; PQ 0427 Одеса — Батумі; PQ 0428 Батумі — Одеса; PQ 0447 Одеса — Тбілісі; PQ 0448 Тбілісі — Одеса; PQ 4541 Одеса — Шарм-ель-Шейх.

Як повідомляється, пасажири зазначених авіарейсів зможуть скористатися спеціально організованим трансфером. У разі будь-яких змін в компанії обіцяли додатково проінформувати пасажирів за допомогою SMS-повідомлень та електронної пошти.

16 липня відбудеться урочисте відкриття нової ЗПС, будівництво якої тривало понад два з половиною роки і обійшлося майже в 4 млрд гривень. Стара «злітка» працювати більше не буде, на ній встановили спеціальні «хрести».

Введення в експлуатацію нової смуги дозволить підняти пасажиропотік аеропорту до 2 мільйонів, а після будівництва нової рульової доріжки — навіть понад 5 мільйонів пасажирів на рік. Також відкриється пряма можливість для розвитку нових напрямків не тільки пасажирських, але і вантажних перевезень.



Нагадаємо, у травні в одеському аеропорту сталася нештатна ситуація — в руках у одного з пасажирів, який збирався летіти до Києва, задимився предмет, замотаний в поліетиленову плівку. Але в підсумку все вирішилося благополучно.

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