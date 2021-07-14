27.17 / 27.35 32.01 / 32.35
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Незаконно перетнули кордон: в Грузії до 4 років засудили двох українців

22:59 14 липня 2021
прапори

У Грузії Батумський міський суд виніс рішення щодо громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка. Їх засудили до чотирьох років позбавлення волі через незаконне перетинання грузинського кордону. Про це повідомили в українському МЗС.

«Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України», — йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що разом з посольством України в Грузії будуть і надалі вживати всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів наших громадян.

Яхту з українцями на борту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії, затримали у листопаді 2020 року. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич, а також власник яхти громадянин Грузії Михайло Батурин. З того часу українці утримуються у СІЗО.

Нещодавно інцидент з українськими громадянами стався у Польщі. Під час посадки на рейс Познань — Одеса один з пілотів авіакомпанії Ryanair не пускав на борт 30 українців і кричав, що він «король літака».

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Гелікоптер

Машини стоять, літають гвинтокрили: доступ відпочиваючих до Арабатської стрілки обмежували

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Подруга-актриса Меган Маркл демонстративно проігнорувала Кейт Міддлтон і принца Вільяма — відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.