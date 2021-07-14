Незаконно перетнули кордон: в Грузії до 4 років засудили двох українців

У Грузії Батумський міський суд виніс рішення щодо громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка. Їх засудили до чотирьох років позбавлення волі через незаконне перетинання грузинського кордону. Про це повідомили в українському МЗС.

«Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України», — йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що разом з посольством України в Грузії будуть і надалі вживати всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів наших громадян.

Яхту з українцями на борту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії, затримали у листопаді 2020 року. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич, а також власник яхти громадянин Грузії Михайло Батурин. З того часу українці утримуються у СІЗО.

Нещодавно інцидент з українськими громадянами стався у Польщі. Під час посадки на рейс Познань — Одеса один з пілотів авіакомпанії Ryanair не пускав на борт 30 українців і кричав, що він «король літака».

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