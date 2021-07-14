Нове загострення на Донбасі: найманці Путіна поранили двох українських військових

Проросійські бойовики в останні дні активізувалися у зоні бойових дій на Донбасі. У середу, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Поранення отримали двоє українських військовослужбовців, повідомили у штабі ООС.

Бойовики стріляли з мінометів 82 та 120 калібрів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Під вогонь окупантів потрапили опорні пункти ЗСУ в районі Луганського, Пісок, Новогригорівки, Світлодарська, Водяного, Красногорівки, Новоалександрівки, Старогнатівки.

«В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого — задовільний, іншого — важкий», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, сьогодні у селі Великі Бірки під Тернополем пройшла церемонія прощання з українським військовим Володимиром Яськівим, загиблим від кулі російського снайпера на Донбасі.

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