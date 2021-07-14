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Україна

Перехожі ставали на коліна: під Тернополем попрощалися із загиблим у зоні ООС українським воїном

17:13 14 липня 2021
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У середу, 14 липня, в селі Великі Бірки під Тернополем пройшла церемонія прощання з українським військовим Володимиром Яськівим, загиблим від кулі російського снайпера на Донбасі.

Як повідомили у Тернопільській ОДА, прощання пройшло у місцевому храмі. На похоронах також було багато духовенства й представники обласної влади.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли сотні місцевих жителів, які принесли багато квітів. По дорозі перехожі ставали на коліна перед загиблим воїном.

44-річний Володимир Яськів народився у селі Великі Бірки. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила. У військового залишилися двоє дітей — син та донька.

фото https://www.facebook.com/

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