В «суперечках про мову» поставлена крапка: КСУ визнав «мовний закон» конституційним

У середу, 14 липня, Конституційний суд України визнав конституційним так званий «мовний закон», який деякі представники президентської фракції у парламенті хотіли «відкоригувати» низкою законопроектів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Таким чином КС визнав конституційним закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Відповідне рішення суд прийняв 14 липня на пленарному засіданні Палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на пленарному засіданні Великої палати суду було прийнято рішення про конституційність закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у справі за конституційним поданням 51 народного депутата.

«Рішення суду буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 15 липня», — додали в КСУ.

Нагадаємо, що Верховна Рада 25 квітня 2019 прийняла у другому читанні і в цілому закон про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з яким українська мова затверджена як основна у функціонуванні в держустановах і суспільстві.

За закон проголосували 278 депутатів. Категорично проти ухвалення закону виступили фракції «Опозиційний блок» і «Відродження», які після голосування заблокували підписання законопроекту.

Пізніше, у червні 2019 року, конституційність мовного закону просив розглянути 51 народний депутат попереднього скликання Верховної Ради. Серед авторів подання — в основному, колишні депутати Опозиційного блоку, серед яких Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко (останні п'ятеро — чинні депутати ОПЗЖ) та інші.

З 7 липня Конституційний суд почав розглядати їхнє звернення. Наразі у справі поставлено крапку.

Нагадаємо, що після Одеси та Запоріжжя в Харкові теж скасували особливий статус для російської мови.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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