«Прокачки російського газу нашею територією, скоріш за все, вже не буде. Сподіватись тут можна виключно на диво», — Віктор Бобиренко

«Північний потік-2» — на стадії завершення, але президент України Володимир Зеленський не полишає спроби зупинити його. За вечерею з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель він намагався переконати її у небезпеці «Потоку» як для України, так і для Європи.

Пані Меркель начебто й погодилась: «Є побоювання, ми серйозно їх розглядаємо. Ця тема буде обговорюватися під час мого візиту до США». Але зупиняти його не збирається.

«Політичне рішення про добудову німцями прийнято, і „Потік“ може бути недобудований лише у тому разі, коли принципову позицію займуть Сполучені Штати Америки. А США з нами хочуть дружити, але Німеччину сприймають як ключового союзника у Європі. Тому коли вони постануть перед вибором, то перевагу перед Україною віддадуть Німеччині. Байден дасть добудувати „Потік“. Нам потрібні інші механізми, щоб не допустити „Північного потоку-2“. Бо у нас у 2024 році закінчується контракт з Росією, після чого прокачки російського газу нашою територією, скоріш за все, вже не буде. Сподіватись тут можна виключно на диво», — заявив «ФАКТАМ» політолог Віктор Бобиренко.

А диво може статись вже цієї осені — після виборів до Бундестагу, коли Меркель піде у відставку. Що потрібно для того, щоб «зірки зійшлись» для України, читайте у матеріалі «Переговори Зеленського та Меркель у Берліні: кожен залишився при своєму, — Віктор Бобиренко».

Фото з сайту https://www.nord-stream2.com.

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