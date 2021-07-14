Спека дістала: де на курортах України в найближчі дні буде не більше 25 градусів

До кінця тижня синоптики обіцяють в Україні спеку з температурами до +35 градусів і вище. Жарко буде і на популярних морських курортах. Так, у Запорізькій області в Бердянську, Кирилівці та в селищах на Азовському узбережжі як мінімум до кінця тижня вночі температура не опускатиметься нижче 20 градусів, а вдень очікується 31−36 градусів. Опадів синоптики не обіцяють, як і сильного вітру.

У Херсонській області (Генічеськ, Скадовськ, Лазурне) з 15 липня на узбережжі буде хмарно з проясненнями, вдень до +35 градусів, вночі 20−22 градуси.

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Така ж погода встановилася і в Одеській області. Дощів до 18 липня в Одесі, Затоці і Кароліно-Бугазі не очікується, вдень 31−33 градуси, вночі 21−23.

Тим, хто погано переносить спеку, синоптики радять відправитися не на море, а в Карпати, тим більше, що відомі гірські курорти тепер чекають туристів не лише взимку, а й обзавелися досить розвиненою інфраструктурою для літнього відпочинку (басейни під відкритим небом, спа в приміщенні, розважальні комплекси). Так, в Буковелі 15 липня очікується не більше 25 градусів. 16−17 липня можливі короткочасні дощі та грози, але температура залишиться комфортною — до 23 градусів. 18 і 19 липня також є ймовірність дощу. До 20 липня можливе зниження температури до +20.

Нагадаємо, раніше МОЗ заборонив купатися на деяких пляжах на Азовському морі через виявлені збудники сальмонельозу. А в Затоці море позеленішало через активне розмноження водоростей.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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