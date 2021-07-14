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Україна

Чи зможе президент України «зірватися з гачка», на якому його тримає Кремль?

15:32 14 липня 2021
Зеленський

Лише імплементація Мінських домовленостей за формулою Штайнмаєра може припинити війну на Донбасі, впевнена канцлерка ФРН Ангела Меркель. Та чи принесе це мир Україні? Чи тільки пришвидшить знищення нашої країни?

Схоже, подібні сумніви є й у президента Володимира Зеленського, що намагається «зірватися з гачка» Мінських домовленостей, на якому його тримає Кремль.

«Всі розуміють, що Мінський варіант — безперспективний, глухий кут. Але нинішня ситуація всіх влаштовує. Тим більш, що Путін вважає його єдиним можливим. І за ним це говорять і німці, й французи, та й наші повторюють. Але всі знають, що майбутнього у нього не буде», — вважає політолог Віктор Бобиренко.

Чи дотиснуть Зеленського на формулу Штайнмаєра, чи все ж цьому можна завадити — читайте у матеріалі «Переговори Зеленського та Меркель у Берліні: кожен залишився при своєму, — Віктор Бобиренко».

Фото Офісу президента України.

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