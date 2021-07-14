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Україна

«Судячи з небажання інсайдерів говорити на тему візиту Зеленського в Берлін, похвалитись дійсно немає чим», — Ігор Соловей

13:01 14 липня 2021
Зеленський і Меркель

Канцлерка ФРН Ангела Меркель запевняє, що про війну на Донбасі вона знає, як і про те, що гинуть наші військові й цивільні. І зважаючи на те, що вона була учасницею недавнього саміту G7 у Корнуолі, в комюніке якого було сказано: «Ми як і раніше твердо дотримуємося точки зору, що Росія є стороною конфлікту у Східній Україні, а не посередником», повинна знати й про роль у цій війні Росії та особисто Путіна.

Та на жаль, пані Меркель все більш пристає на російські умови. А після зустрічі Байдена з Путіним, побоюються політологи, і американський президент може не побачити альтернативи таким умовам.

Донести небезпеку путінських пропозицій до канцлерки Німеччини намагався Володимир Зеленський, днями злітавши до неї на вечерю. Та чи зміг?

«Судячи з небажання інсайдерів говорити на тему візиту Зеленського у Берлін, похвалитись дійсно немає чим», — вважає журналіст-міжнародник Ігор Соловей. Такої ж думки і політолог Віктор Бобиренко, керівник експертної групи ГО «Бюро аналізу політики»: «Я впевнений, що нічого він не доніс».

Більше про результати візиту Володимира Зеленського до Ангели Меркель читайте у матеріалі «Переговори Зеленського та Меркель у Берліні: кожен залишився при своєму, — Віктор Бобиренко».

Фото Офісу президента України.

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