Ветерани МВС намагаються штурмувати Раду: відео протесту в центрі Києва

На наступний день після того, як глава МВС Арсен Аваков подав у відставку, а президент запропонував на пост міністра Дениса Монастирського, під Раду вийшли ветерани МВС. Учасники протестів вимагали виплатити підвищені пенсії колишнім силовикам. Спочатку протестувальники вимагали зустрічі зі спікером Дмитром Разумковим і голосно скандували його прізвище. Після того, як глава парламенту так і не вийшов до присутніх, ветерани під крики «Ганьба» і «Банду геть» намагалися самі прорватися в будівлю Ради.

Поліція застосувала сльозогінний газ.

Після невдалого штурму Ради учасники протестів вийшли на вулицю Грушевського і перекрили там рух.

Акція зібрала ветеранів МВС не тільки з Києва, а й з областей. Приїхали ветерани правоохоронних органів і сектору цивільної безпеки. Учасники протестів вимагали відновити дію розпоряджень про виплати ветеранам МВС і заборонити Кабміну урізати ці витрати.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, як пенсіонер може відстояти своє право на перерахунок пенсій .

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