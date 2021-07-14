Справа про ПВК: Семенченко вийшов з СІЗО

Колишньому народному депутату України Семену Семенченко, якого навесні цього року заарештували без права виходу під заставу у рамках кримінального провадження про створення ПВК, змінили запобіжний захід.

Як повідомив сам Семенченко у соцмережах, утримання під вартою йому замінили цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення прийняв Солом'янський районний суд Києва, який розглядав клопотання захисту екс-нардепа.

Йому заборонено залишати свою квартиру, термін дії запобіжного заходу — до 14 вересня. Семенченка зобов'язали носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими фігурантами кримінальних проваджень і прибувати до слідчого на першу вимогу.

Нагадаємо, що окрім справи про створення приватної військової компанії, Семену Семенченко інкримінують організацію обстрілу у липні 2019 року будівлі нещодавно закритого «112-каналу».

Фото зі сторінки Семена Семенченка у соціальних мережах.

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