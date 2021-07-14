27.17 / 27.36 32.00 / 32.36
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Справа про ПВК: Семенченко вийшов з СІЗО

10:38 14 липня 2021
Семенченко з дружиною

Колишньому народному депутату України Семену Семенченко, якого навесні цього року заарештували без права виходу під заставу у рамках кримінального провадження про створення ПВК, змінили запобіжний захід.

Як повідомив сам Семенченко у соцмережах, утримання під вартою йому замінили цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення прийняв Солом'янський районний суд Києва, який розглядав клопотання захисту екс-нардепа.

Йому заборонено залишати свою квартиру, термін дії запобіжного заходу — до 14 вересня. Семенченка зобов'язали носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими фігурантами кримінальних проваджень і прибувати до слідчого на першу вимогу.

Нагадаємо, що окрім справи про створення приватної військової компанії, Семену Семенченко інкримінують організацію обстрілу у липні 2019 року будівлі нещодавно закритого «112-каналу».

Фото зі сторінки Семена Семенченка у соціальних мережах.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

дощ

Дощі не принесуть полегшення: синоптики обіцяють українцям спекотні вихідні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.