27.16 / 27.36 32.01 / 32.37
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Футболісти збірної України викликали гнів активіста Стерненка через фото зі скандальним репером Бастою

10:10 14 липня 2021
футболісти

Під час відпустки в Туреччині гравці національної футбольної збірної Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою. Після того, як фото з'явилося в соцмережах, піднялася хвиля обурення. Дуже різко відреагував на знімок активіст Сергій Стерненко.

«Соромно за таких футболістів збірної… Може Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала росія і постійно вбиває українців? Ну дякуємо, що хоч з російськими солдатами не фотографуються поки», — заявив Стерненко.

Реперу Басті (Василю Вакуленку) довгий час був заборонений в'їзд в Україну після концертів в окупованому Криму. У 2020 році Басті вдалося зняти заборону, а цього літа репер дав концерт в Одесі. Міські активісти хотіли зірвати виступ, але невдало.

До концерту в Одесі Баста засвітився в Києві. Реперу намагалися поставити запитання «Чий Крим?», але втрутилася охорона Вакуленко.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

дощ

Дощі не принесуть полегшення: синоптики обіцяють українцям спекотні вихідні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.