Футболісти збірної України викликали гнів активіста Стерненка через фото зі скандальним репером Бастою

Під час відпустки в Туреччині гравці національної футбольної збірної Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою. Після того, як фото з'явилося в соцмережах, піднялася хвиля обурення. Дуже різко відреагував на знімок активіст Сергій Стерненко.

«Соромно за таких футболістів збірної… Може Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала росія і постійно вбиває українців? Ну дякуємо, що хоч з російськими солдатами не фотографуються поки», — заявив Стерненко.

Реперу Басті (Василю Вакуленку) довгий час був заборонений в'їзд в Україну після концертів в окупованому Криму. У 2020 році Басті вдалося зняти заборону, а цього літа репер дав концерт в Одесі. Міські активісти хотіли зірвати виступ, але невдало.

До концерту в Одесі Баста засвітився в Києві. Реперу намагалися поставити запитання «Чий Крим?», але втрутилася охорона Вакуленко.

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