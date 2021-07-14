На Донбасі нове загострення: у ЗСУ серйозні втрати

В районі Операції об'єднаних сил на Донбасі ворог знову застосував заборонену важку артилерію. Після ранкового обстрілу селища Тарамчук увечері 13 липня збройні формування РФ відкрили вогонь по українських позиціях в Луганській області. Загинув боєць Збройних Сил України, ще четверо військових поранені і доставлені в госпіталь. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Встановлено, що ворог розмістив артилерію в житловому секторі окупованих сіл Сентянівка (Фрунзе) і Хороше Слов'яносербського району Луганської області.

Про обстріл були проінформовані представники ОБСЄ.

Нагадаємо, вранці 13 липня бойовики з важкої артилерії обстріляли селище Тарамчук в Мар'їнському районі Донецької області. Ворог використовував заборонені артилерійські системи калібру 122 мм. 9 липня ворожий обстріл зафіксований в районі Невельського.

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