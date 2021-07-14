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Україна

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

7:30 14 липня 2021
море

Після тривалого періоду спекотної погоди МОЗ заборонило купання на деяких пляжах на Азовському узбережжі. У воді були виявлені збудники шлунково-кишкових захворювань. Було вирішено встановити біля моря щити з попередженням про заборону купання. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Не відповідає стандартам морська вода на міському пляжі Маріуполя в районі водної станції «Куточок». Збудники сальмонельозу та інших хвороб шлунково-кишкового тракту виявлені на громадських пляжах у Мелекіному, Урзуфі і селищі Ялта Донецькій області, куди якраз їдуть сім'ї з дітьми заради бюджетного відпочинку.

Незважаючи на те, що Бердянськ в свій час вважався досить чистим курортом, на одному з пляжів виявили в великих кількостях кишкову паличку. Через брудну воду введено заборону на купання.

До популярних пляжів на чорноморському узбережжі у МОЗ претензій набагато менше. Були перевірені 9 пляжів в Одесі, а також у Южному, селах Сичавка, Вапнярка, Грибівка, Кароліно-Бугаз. Відхилень від стандарту не виявлено. Але 13 липня стало відомо, що можуть обмежити купання на трьох пляжах в Затоці — «Центральному», «Сонячному» і «Лиманському» через їхній санітарно-гігієнічний стан.

Нагадаємо, раніше блогери показали пляжі, де море чисте і відпочинку ніщо не загрожує.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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