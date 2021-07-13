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«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд на популярний український курорт: як він ходитиме

21:47 13 липня 2021
Поїзд

«Укрзалізниця», яка призначила додаткові літні поїзди на популярні курортні напрямки, запустила додатковий регіональний поїзд No729 / 730, що з'єднує Харків і Генічеськ. Він курсуватиме щодня, починаючи з 17 липня, йдеться в повідомленні перевізника.

Новий поїзд відправлятиметься з Харкова в 6:29 і прибуватиме до моря о 13:26. Назад, з Генічеська, він виїде о 14:04 і прибуде до Харкова о 21:34.

Поїзд зупинятиметься на станціях в Лозовій, Павлограді, Синельникове, Запоріжжі, Мелітополі та Новоолексіївці.

Крім того, частіше курсуватиме і поїзд № 131 / 132 Житомир — Одеса. Перевізник призначив додаткові рейси на 18, 22, 26 і 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 і 30 серпня.

Нагадаємо, в липні почав курсувати новий поїзд до Бердянська з пересадкою в Кременчуці, Полтаві та Харкові.

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