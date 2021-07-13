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Facebook видалив пост українського дипломата, який розкритикував статтю Путіна про «один народ»

20:06 13 липня 2021
Facebook видалив пост українського дипломата, який розкритикував статтю Путіна про «один народ»

Facebook видалив пост посла України в Чехії Євгенія Перебийноса, в якому він розкритикував статтю Володимира Путіна про так званому «братерство» росіян і українців.

«Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають», — заявив Євген Перебийніс.

Про рішення адміністрації соцмережі дипломат повідомив в тому ж Facebook, опублікувавши скріншот відповідного повідомлення.

У ньому Facebook заявив, що пост порушує правила про заборону мови ворожнечі і заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна щодо інших.

«Цікаво, що це за слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але «вони» розуміють, що «вони» — це «вони» «, — відреагував посол.

Наразі, повідомив Перебийніс, пост вже відновили на його сторінці.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив про неприйняття тези Путіна про один народ. «Що стосується братського народу … Як кажуть в Росії, не по-братськи так поступати. Це щось з історії Каїна і Авеля», — заявив він.

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