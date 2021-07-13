Російські найманці накрили артилерійським вогнем населений пункт під Донецьком: фото наслідків

Вранці 13 липня бойовики з важкої артилерії обстріляли селище Тарамчук, пошкодивши житлові будинки та трансформаторну підстанцію. Вогонь був відкритий о 7:40 й вівся до 8:25 з боку окупованого населеного пункту Сигнальне, повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Як встановили військові експерти, бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши більше 30 снарядів.

«На щастя, ніхто з цивільних не постраждав», — повідомили в штабі.

Опубліковані фото з місця інциденту.

Нагадаємо, 1 липня окупанти вдарили по житловому сектору української Авдіївки.

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