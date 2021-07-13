Рада відмовилася легалізувати медичний канабіс: хто був проти

Рада не підтримала президентський законопроект про легалізацію медичного канаббіса.

«За» проголосували 184 народних депутатів, з них 152 депутати правлячої коаліції, проти — 33 (в т.ч. 18 депутатів Зеленського, представники «Батьківщини» і «ЄС»). Депутати ОТЗЖ взагалі, судячи з усього, прибрали картки для голосування.

Зокрема, передбачалося відмовитися від державного контролю щодо речовин ізольованого каннабідіола (ізоляту каннабідіола).

У той же час обіг психотропних речовин «Дронабінол», «Набінол» і «Набіксімолс» зі вмістом ТГК і каннабідіола планувалося допустити тільки в формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Тепер проект направили на доопрацювання.

Нагадаємо, питання про легалізацію медичного канаббіса входив в знаменитому опитувальнику Зеленського — його задали українцям минулої осені.

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