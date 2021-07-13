Аваков йде у відставку: що відомо

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав заяву про відставку. Про це повідомили джерела видання «ГОРДОН» і телеканалу «Дім». На даний момент він підтвердив цю інформацію офіційно, подякувавши «команду МВС за роки спільної праці». Також в заяві на сайті МВС йдеться про подяку кожному офіцерові, рядовому і службовцю.

У мережі з'явився скрін заяви Авакова в ВР.

За попередніми даними, Верховна Рада може розглянути заяву глави МВС 14−15 липня, коли депутати зберуться на позачергове засідання.

Місце беззмінного глави МВС нібито може зайняти чинний глава РНБО Олексій Данилов або директор Центру інфраструктури та технологій МВС Олександр Єфименко.

Нагадаємо, Аваков вважався одним з можливих претендентів на пост глави уряду України.

Фото МВС

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