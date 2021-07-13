У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення вакциною Pfizer: де і як отримати

З 16 липня кияни старше 60 років можуть зробити щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцинація буде проводитися в Міжнародному виставковому центрі (проспект Броварський, 15). Записатися на щеплення можна через сайт helsi.me.

Зараз відкрито запис на п'ятницю, 16 липня, суботу, 17 липня, та неділю, 18 липня. Медбригади проводитимуть вакцинацію з 10.00 до 17.30. Тим, хто збирається робити щеплення саме вакциною від Pfizer-BioNTech, необхідно попередньо записатися, оскільки паралельно в МВЦ вакцинують препаратом Coronavac в порядку живої черги.

Алгоритм запису на щеплення виглядає наступним чином:

вибрати зручний день і час на сайті helsi.me. Спланувати візит з урахуванням того, щоб ще 30 хвилин після щеплення перебувати в МВЦ на випадок різкої реакції організму на вакцину;

зареєструватися в системі та отримати SMS з кодом, який підтверджує запис;

в день щеплення прийти в МВЦ, принести з собою посвідчення особи (паспорт) та ідентифікаційний код, пред'явити SMS з кодом на вході.

Вакцинація не вимагає спеціальної підготовки, проведення тестів на рівень антитіл в організмі. Після щеплення можуть спостерігатися біль і набряк в місці введення препарату, лихоманка, головний біль, стомлюваність. Все це вважається або нормальними, або загальними реакціями на щеплення.

Протипоказанням до введення вакцини Pfizer-BioNTech є різка алергічна реакція на компоненти препарату (наприклад, поліетиленгліколь, полісорбат). У разі важкої реакції на першу дозу (анафілактичний шок) від другої вакцинації потрібно буде утриматися.

Другу дозу необхідно ввести в період через 21−28 днів після першої вакцинації. Додаток helsi завчасно попередить про наближення дати. Повторну дозу можна буде отримати за місцем проживання, в кабінетах щеплення київських поліклінік.

Після введення другої дози вакцини є можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Інформація про щеплення вноситься в електронну систему охорони здоров'я і стає доступна сімейному лікарю. Він і виписує свідоцтво встановленого зразка.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я виступило з роз'ясненням, чи допускається щеплення препаратами різних виробників. А міністр Віктор Ляшко уточнив, яку вакцину проти ковіду вважає найкращою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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