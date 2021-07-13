Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у черговий раз повторив сказану ним навесні цього року фразу про те, що Володимир Путін готовий зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським при певних умовах.

Нагадаємо, що раніше Пєсков заявляв, що господар Кремля готовий обговорювати з президентом України двосторонні питання, але не Донбас. Наразі прес-секретар президента РФ заявив, що Путін готовий до діалогу із Зеленським, але за винятком тих тем, які марно обговорювати, передає «РИА Новости».

Також у Путіна залишили без відповіді питання про те, чи готова РФ «прийняти Донбас». «Росія робить все можливе у рамках міжнародного права з надання гуманітарної допомоги людям, які були відкинуті своєю країною», — цитує Пєскова «РБК». Він також заявив, що Путін, як і раніше, вважає, що росіяни і українці залишаються «частинами одного єдиного народу».

Нагадаємо, що днями була опублікована стаття авторства російського президента, який в ній дорікнув українській владі — мовляв, у Києві заявляли, що прагнуть миру, проте нарізі нічого не змінилося. Путін також заявляв, що «Росія відкрита для діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання». Правда, одразу додавав, що партнер повинен відстоювати свої національні інтереси, а «не обслуговувати чужі» і «не бути знаряддям в чиїхось руках для боротьби з нами».

Володимир Зеленський у свою чергу не погодився з тезою Путіна про «один народ»: «Стосовно братського народу… Як кажуть в Росії, не по-братськи так вчиняти. Це щось з історії Каїна і Авеля».

Фото з сайту Кремля.

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