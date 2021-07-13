В окупованому Криму новий спалах коронавірусної інфекції. Центром став сімферопольський СІЗО — єдиний слідчий ізолятор на окупованому півострові, де утримують в тому числі і українських політв'язнів. Хто був джерелом інфекції і скільки в'язнів встигли заразитися, окупаційна адміністрація не повідомляє. Такою інформацією поділилася український омбудсмен Людмила Денисова.

Рух «Кримська солідарність», що займається захистом політв'язнів, з'ясував, що всіх заарештованих перевели в медблок СІЗО, а сам ізолятор закрили на карантин.

Омбудсмен розповіла, що з самого початку пандемії просила окупаційну адміністрацію забезпечити політв'язнів масками. Заклики були залишені без відповіді. Більш того, українським політв'язням доводиться в СІЗО обходитися не лише без масок, але і без медичної допомоги, а передані з волі ліки вилучаються.

Денисова сподівається привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в російських в'язницях і до становища українських політв'язнів. А правозахисники побоюються, що проблема COVID-19 в місцях позбавлення волі буде тільки зростати, оскільки РФ так і не розробила програму масової вакцинації в тюрмах і СІЗО.

Нагадаємо, після виявлення в Росії вкрай заразного «Дельта"-штамма коронавірусу, Україна ввела вимогу про ПЛР-тести для прибуваючих з РФ і з окупованих територій.

Фото crimean-solidarity.org

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