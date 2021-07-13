Зеленський відреагував на статтю Путіна про Україну

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандальну статтю російського президента про «один народ». Виступаючи на форумі «Україна 30», глава держави зізнався, що твір Путіна ще не читав повністю, але задоволений, що статтю написано в тому числі українською мовою.

«Приємно, що людина знає українську мову… Якщо президент РФ почав писати українською мовою, то значить, ми все правильно робимо», — заявив Зеленський. «Можу тільки позаздрити, що президент такої великої країни може собі дозволити час на такий обсяг роботи», — додав він.

Український президент все ще не втрачає надії особисто зустрітися з Путіним і надихнути того на нову статтю. «Я не знав, на що він витрачає час, але тепер я бачу результат… Ми могли б зустрітися, обговорити все це. Я б міг, напевно, передати йому багато матеріалів для іншої, майбутньої статті», — вважає голова держави.

З тезою Путіна про один народ Зеленський принципово не згоден: «Що стосується братського народу… Як кажуть в Росії, не по-братськи так чинити. Це щось з історії Каїна та Авеля».

«Ми проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час. Якщо потрібно, щоб ми щось відповіли, ну, ми подумаємо», — додав Зеленський.

Нагадаємо, блогер порадив Зеленському обов'язково написати статтю-відповідь Путіну з розвінчанням російських імперських міфів.

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