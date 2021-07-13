Зеленський може програти вибори: єкс-радник президента розповів про можливого конкурента

Володимир Зеленський не бачить собі конкурентів на майбутніх президентських виборах, а ось соратники голови держави — іншої думки. Колишній радник Зеленського Ігор Новіков вважає, що конкурента чинному президенту реально створити за два місяці, причому знадобиться скромний за політичними мірками бюджет. Про це Новиков заявив в інтерв'ю «Телеграфу».

На думку екс-радника, команда Зеленського точно розраховує на його участь у виборах, перемогу і подальший захист підопічних. «У його команди точно є таке бажання. В якійсь мірі їх можна зрозуміти. Пам'ятаєте „Кавказьку полонянку“? Тепер або я її веду в ЗАГС, або вона мене — до прокурора», — процитував Новіков головного героя фільму.

Політексперт впевнений: Зеленський легко виграє вибори у так званих «старих політиків». Але цілком може програти «новому обличчю».

«Може з'явитися хтось новий, такий самий, як і він колись. І новачкові він цілком може програти… Наприклад, створюється вечірнє шоу на будь-якому каналі, аналог програм Джиммі Феллона або Івана Урганта. Якісний контент, гумор, соціально-значущі питання і звичайно ж — харизматичний і щирий ведучий. А через півроку це вже буде прямий конкурент Зеленського», — пояснив Новіков.

Нагадаємо, в українському політикумі ходять чутки про те, що після 24 серпня буде оголошено про позачергові вибори президента. Мета такої кампанії — продовжити президентство Зеленського ще на п'ять років.

Фото president.gov.ua

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