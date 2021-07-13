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«Кусають нещадно»: туристи скаржаться на полчища «кровопивців» в курортному Скадовську

10:14 13 липня 2021
комары

На курортах Херсонської області нова напасть: крім навали сонечок туристам дошкуляють комарі. Так, відпочиваючі в Скадовську і Лазурному Скадовського району скаржаться в соцмережах, що насолодитися відпочинком у моря заважають комахи-паразити. «Не дають передихнути „кровопивці“ навіть вдень — кусають нещадно», — повідомляє сайт Скадовська.

Комарі розплодилися після сильних дощів. Свою роль зіграла й відсутність на курортах спеціальної обробки місць скупчення комах.

Нагадаємо, раніше туристи, які приїхали на Азовське море, скаржилися на засилля медуз-корнеротів. Також псувала враження від відпустки брудна морська вода біля берега.

Фото https://ua.depositphotos.com

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