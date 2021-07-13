«Що собакам варили, то й нам приносили»: колишній полонений про перебування у катівнях терористів

Розвідник Іван Дєєв, який розповів, що бойовики «ЛНР» півтора роки водили його та майора Сергія Іванчука вдень на допити, а ввечері били, за перший місяць у полоні втратив 50 кілограм ваги.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він згадував, що полонених годували тим, що готували для собак з розплідника. В'язнів щодня піднімали о п'ятій ранку, включаючи «гімн ЛНР», який запускали і ввечері. А коли на зміну заступав росіянин, то він опівночі включав гімн Росії.

«Днем ти на допитах, а вночі тебе у підвалах б'ють або даєш інтерв'ю пропагандистським каналам. Ось лежить папірець з готовим текстом, і ти говориш те, що сказали. Будь-яка міміка, не те слово, неправильно повернувся, неправильно нахилився — тебе відразу у підвал і б'ють доти, доки не будеш знати напам'ять той текст», — згадує спецназівець і додає, що відлік часу у полоні він не вів: «Ти або без свідомості валяєшся, або чекаєш, коли з'явиться конвой, який тебе забере і поведе знову на екзекуцію або на допит».

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Ще однією «фішкою» бойовиків було знущання над полоненими під час походу в душ. Розвідник згадує, що їм з майором відводилося 30 секунд на те, щоб помитися, включаючи дорогу до душової кабіни, яка займала більше часу, ніж сам процес миття. Засобами гігієни бранців не балували: «Зубної пасти точно не було. А вибивання зубів було. Мені вибили 20 зубів. Зараз ставлять імпланти, держава все оплачує». Три роки Іван Дєєв провів в одязі, у якому його затримали. Періодично його вдавалося випрати. Лише перед обміном йому принесли речі, передані ОБСЄ.

Розвідник зізнався, що його періодично відвідували думки про суїцид, але він кожного разу згадував про дружину, якій обіцяв повернутися, і яка говорила, що обов'язково його дочекається: «Людмила мені не один раз говорила, що найлегший спосіб — піти з життя і не мучитися. Але просила, щоб я дав слово повернутися. Це і було для мене стимулом. Я знав, що обов'язково повернуся до неї. Без різниці коли — за рік, п'ять чи десять».

«У вас немає бажання помститися катам, які підірвали вам здоров'я?» — запитала кореспондентка «ФАКТІВ». «Наші пацани вже покарали тих, хто над нами знущався. Кожна хороша спецоперація — це покарання їм за все», — відповів розвідник.

Повний текст інтерв'ю з Іваном Дєєва, який провів у одиночній камері майже три роки, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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