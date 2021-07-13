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«На ногах переніс інсульт»: розвідник Іван Дєєв розповів про підірване у полоні здоров'я

9:11 13 липня 2021
Іван Дєєв з дружиною

Розвідник Іван Дєєв, який заявив, що потрапив у полон до бойовиків «ЛНР» через зраду, у катівнях серйозно підірвав здоров'я, зокрема, перенісши на ногах інсульт.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він розповів, з яким «букетом» хвороб повернувся після трирічного полону. Так, кардіологи говорять, що йому потрібно серйозне лікування — інакше доведеться міняти серцевий клапан.

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«Після побоїв у голові чотири гематоми. Треба видаляти жовчний, він на 94 відсотки забитий каменями. До цих проблем додався і коронавірус. У вересні минулого року потрапив до реанімації. У мене було двостороннє запалення легенів», — розповідає розвідник.

Людині, яка довгі роки постійно перебувала на самоті в ізоляції, складно звикнути до реалій мирного життя — Іван зізнається, що, повернувшись з полону, відчував розгубленість.

«Ось ти звик постійно бути один. А тут сидиш і не розумієш, що робити. Навіть у маршрутці некомфортно. Мені у торгівельні центри лікарі забороняють поки ходити, тому що я втрачаю свідомість. Через миготіння людей відразу голова кружляти починає. Головне — встигнути схопитися за поручні», — каже Іван Дєєв.

Повний текст інтерв'ю з розвідником, який брав участь в операції з ліквідації «голови народної міліції ЛНР», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте інтерв'ю з офіцером резерву, військовим експертом і письменником Олександром Сурковим про війну на Донбасі, роль Росії і ватажків бойовиків «Гиркин — дурень, Росія його кинула».

Фото Івана Дєєва з дружиною Людмилою.

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