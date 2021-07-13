Путін назвав умову для діалогу з Україною

Російський президент Володимир Путін вирішив розвинути улюблену кремлівську тезу про єдиний російсько-український народ, а тому написав статтю для української аудиторії. Матеріал був опублікований на сайті Путіна в двох версіях, в тому числі й українською мовою. В цілому стаття — це екскурс в історію (її російську версію), з якого робиться висновок про те, що у Росії і України немає причин ворогувати і потрібно налагоджувати діалог.

У статті рясно використовуються пропагандистські штампи Кремля: «Києву Донбас просто не потрібен», «Пряме зовнішнє управління (Україною)», «За переконання, за сказане слово просто вбивають». Також автор критикує недавно проголосований український закон про корінні народи («приймався під прикриттям масштабних натівських навчань») і в цілому внутрішню українську політику («потурання неонацистам, мілітаризація країни»).

Путін не називає Зеленського на прізвище, але при цьому не приховує своє ставлення до української влади. «Основним передвиборним гаслом чинного президента (України) було досягнення миру. Він на цьому прийшов до влади. Обіцянки виявилися брехнею. Нічого не змінилося», — йдеться в статті.

Тепер же російський президент наполягає, що Україна повинна сама домагатися від РФ переговорів, відмовившись попередньо від співпраці з третіми силами. «Росія відкрита для діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання. Але нам важливо розуміти, що партнер відстоює свої національні інтереси, а не обслуговує чужі, не є знаряддям в чиїхось руках для боротьби з нами», — підсумував автор.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив в інтерв'ю, що у народів України і Росії багато спільного, але вони не один народ.

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