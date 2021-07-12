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Перші 13 прізвищ олігархів: Данилов назвав тему виїзного засідання РНБО

22:28 12 липня 2021
олексій данилов

Традиційне п'ятничне засідання Ради нацбезпеки і оборони вперше відбудеться не в Києві, а з виїздом на периферію. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

За словами Данилова, 16 липня зустріч учасників РНБО відбудеться в одному з обласних центрів. В якому саме — стане відомо ближче до дати засідання.

Порядок денний виїзного засідання вже складено. Обговорюватимуться нові санкції (на додаток до вже прийнятих на попередніх засіданнях), проблеми нацбезпеки України, місцеві, регіональні питання.

Також Данилов натякнув, що на виїзному засіданні РНБО 16 липня можуть прозвучати перші 13 прізвищ з реєстру олігархів, який наповнюється за ініціативи Володимира Зеленського. «Давайте дочекаємося засідання в п'ятницю, і, я думаю, ви почуєте певні новини з цього приводу… Все, що я міг сказати, я сказав», — заявив Данилов.

Нагадаємо, тижнем раніше Данилов не зміг відповісти з приводу 13 прізвищ олігархів, які можуть потрапити до відповідного реєстру.

А міністр юстиції Денис малюська розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», що зміниться для фігурантів «списку олігархів» і які нові зобов'язання у них з'являться.

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