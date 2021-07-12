27.15 / 27.35 32.11 / 32.45
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Північний потік-2», вибори на Донбасі та тиск Росії: про що говорили Меркель та Зеленський

21:16 12 липня 2021
зеленский і Меркель

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Німеччині з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Зустріч була присвячена обстановці на Донбасі, проекту «Північний потік-2» і ситуації з коронавірусом. Про це повідомила прес-служба глави держави.

За підсумками зустрічі тет-а-тет відбулася прес-конференція лідерів України та Німеччини. Ангела Меркель підтвердила, що знає про ескалацію на Донбасі, втрати українських військових з початку липня. Заради миру на Донбасі Україні радять імплементувати в законодавство так звану формулу Штайнмайера (формулу по втіленню в життя Мінських домовленостей) і провести місцеві вибори на окупованих територіях.

Зеленський ознайомив Німеччину з позицією України по «Північному потоку-2» і ризики, які приховує цей проект як для України, так і для Європи. Меркель за підсумками переговорів висловила надію, що прокачування газу через Україну не припиниться, навіть якщо трубопровід «Північний потік-2» буде добудований. «Україна є і залишається транзитною країною для газу… Є побоювання, ми серйозно їх розглядаємо. Ця тема буде обговорюватися під час мого візиту в США», — заявила канцлер Німеччини.

Український президент сподівається підняти питання про «Північний потік-2» і пов'язані з ним ризики на зустрічі «Нормандської четвірки». Залучення США до «Нормандського формату» поки не обговорювалося, але Зеленський пообіцяв підняти цю тему на зустрічі з американським президентом.

Також Німеччина пообіцяла передати Україні партію вакцин проти коронавірусу. Найближчим часом повинні прибути 1,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що як і раніше виступають проти «Північного потоку-2», однак не стануть вводити обмеження проти країн ЄС, які причетні до цього проекту.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На пляжі

Вода кишить корнеротами: на азовському курорті відпочивальники обурені засиллям медуз

Затока

Скромний ремонт та примітивні картини: у Мережі показали номер-«люкс» у Затоці вартістю 3 тисячі грн на добу

модний манікюр

Нові тренди в літньому манікюрі: пастель і квіти

Алла Пугачова з молодшими дітьми

«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.