«Ми три роки неба не бачили взагалі»: в'язень бойовиків «ЛНР» про тортури

Український розвідник Іван Дєєв, який майже три роки провів у полоні, розповів про те, що пережив в катівнях бойовиків «ЛНР». За словами Дєєва, серед катів були як місцеві, так і легко впізнавані за акцентом і поведінкою феесбешники. Про це Іван розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

У полон Дєєв потрапив в лютому 2017 року, будучи звинуваченим у ліквідації начальника «народної міліції ЛНР» Олега Анащенко. «Перші чотири місяці взагалі не пам'ятаю. Півтора року нас з майором днем водили на допити, а ввечері били. День у день. Ми майже три роки просиділи в камерах-одиночках. Нам не можна було ні прогулянок — нічого. Ми неба не бачили взагалі», — розповів Дєєв.

Розвідник зауважив, що за весь час полону кати особливо не змінювалися і, схоже, жорстокістю намагалися самоствердитися.

«Мене постійно били, затискали пальці дверима, шкіру зривали ножем або ще чимось… Кріпили дроти до ніг, очей, вух, геніталій, язика, зубів. Коли бачили, що я не реагував (тебе вже не бере — сидиш як укопаний), то підключали 220 вольт. Ще виганяли голим на мороз і обливали водою. Підвішували за руки, заведені за спину — від власної ваги м'язи просто розриває. Або висів на розтяжці чотири-п'ять годин. Деякі одне робили, інші — інше. Яка у кого фантазія, так він над тобою і знущається», — розповів Дєєв.

Українському спецназівцюі довелося пережити імітацію розстрілу. «Коли через мішок (нам постійно надягали банківські мішки на голову, але все одно щось можна було розгледіти) побачив на „калаші“ холосту насадку, просто розсміявся», — згадує він.

Пропозицій перейти на бік «ЛНР» від бойовиків не надходило. «Вони ж знали, хто ми такі, тобто що марно пропонувати… Я для них ворог, так як працював в їхньому тилу», — підсумував колишній спецназівець.

Нагадаємо, Іван Дєєв повернувся з полону після обміну 29 грудня 2019 року. Зараз він вийшов на пенсію, але сподівається отримати вищу освіту.

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