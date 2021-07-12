Ціни на житло виросли на 20%: названо найпопулярніший і дорогий курорт України

У нинішньому курортному сезоні ціни на оренду житла в Одесі зросли на 20% в порівнянні з минулим роком. Таке подорожчання цілком логічно — в рейтингу популярності серед туристів Одеса обганяє інші чорноморські курорти. Зараз, за даними місцевих сайтів і соцмереж, вартість двомісного номера в одеських готелях стартує з 2−3 тисяч гривень на добу, і є висока ймовірність, що в серпні власники закладів ще раз переглянуть ціни.

Оренда квартир в Одесі в розпал сезону також обійдеться недешево. Як повідомляє Obozrevatel, посилаючись на одеських ріелторів, квартира на околиці, далеко від моря обійдеться в 600−700 грн на добу. Зняти житло ближче до пляжу буде коштувати від 1200 грн на добу.

Щоб суттєво заощадити на проживанні, туристам рекомендують вибирати інші курорти Одеської області. Так в Кароліно-Бугазі номер в готелі обійдеться в 500 гривень на добу, в селищі Приморське на базі відпочинку можна оселитися за ті ж 500 грн з людини. В Лебедівці ціни на номери в міні-готелях стартують з 450 грн на добу. У популярній серед туристів Затоці можна знайти готелі від 800 гривень на добу.

Нагадаємо, раніше експерти з нерухомості уточнили, що в новому сезоні на курортах подорожчала оренда квартир виключно в високому і середньоціновому сегменті, а вартість проживання в приватному секторі з мінімумом зручностей залишилася на рівні минулого року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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