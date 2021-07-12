«Другий шанс»: блогер назвала переваги літнього відпочинку в горах

Відома Instagram-блогер Дзвенислава Ковальчук поділилася особистим досвідом літнього відпочинку в Карпатах. Попередня поїздка сім'ї в «Буковель» збіглася з введенням карантину, і всі об'єкти на території курорту були закриті. Тепер Ковальчук дала гірському курорту другий шанс і можливість реабілітуватися.

«Влітку тут набагато атмосферніше. Сюди варто поїхати в літній період подивитися на красоти. Є куди піти. Прямо не хочеться повертатися в готель», — прийшла до висновку блогер.

За словами Ковальчук, для любителів спа в Карпатах є достатньо готелів з басейнами. Є заклади, що пропонують таку екзотику як ароматерапія в «трав'яний кімнаті». Також на курорті можна знайти лазні і сауни, пройти курс масажів.

Сім'ям з дітьми обов'язково радять відвідати місцевий міні-зоопарк. Також багато вражень залишиться після відвідин етно-парку «Гуцул Ленд». Там можна погуляти серед автентичних дерев'яних будинків, привезених з різних куточків Карпат і зібраних у єдиний комплекс. На території є атмосферний кінотеатр, де демонструються фільми, створені в Карпатах.

Нагадаємо, раніше Прикарпатті в якості місця для відпочинку обрав президент Володимир Зеленський.

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